Van de Looi: ‘Niet voor de de eerste keer in deze klotecompetitie tot nu toe’

Willem II werd zondagmiddag afgedroogd in De Kuip. Feyenoord was met 5-0 te sterk en na afloop van de wedstrijd kon trainer Erwin van de Looi zijn frustratie niet onder stoelen of banken steken. De Tilburgers, die eerder dit seizoen verloren van FC Utrecht (2-0) en Excelsior (1-2), hebben nog geen punten vergaard, maar Van de Looi ziet het goed komen met zijn ploeg.

"Het was een ongelofelijke middag", citeert het Brabants Dagblad de oefenmeester na afloop van het duel. "Je neemt je dingen voor, dat voer je twaalf minuten goed uit, maar dan wordt er uit een corner gescoord en geef je de wedstrijd meteen weg. Dat is niet voor de de eerste keer in deze klotecompetitie tot nu toe."

Van de Looi ziet dat zijn ploeg onnodig veel ruimtes weggeeft. "Dan kun je alleen maar zorgen dat het geen 5-0 wordt, en die krijg je ook nog tegen. Het zou naïef zijn om me geen zorgen te maken, maar je hebt wel tegen twee ploegen gespeeld die al heel ver zijn, je mag daar ook wel complimenten over geven naar Utrecht en Feyenoord. Ik maak me wel zorgen, maar we kunnen hieruit komen."

Bij de NOS erkent Van de Looi dat Willem II er niet goed voor staat en zegt dat de club nog op zoek is naar versterkingen. "De cijfers zijn duidelijk. Dit is niet goed. We verdedigen echt dramatisch. Tegen Excelsior was dat ook al zo. Het dekken gaat niet goed. We zijn niet meedogenloos genoeg. We zijn achterin ook nog op zoek naar versterkingen. Ik wil er graag nog iemand bij hebben."