Feyenoord lost dilemma op met steen-papier-schaar: ‘Het stond 4-0’

Feyenoord kwam zondag geen moment in de problemen tegen Willem II. De regerend landskampioen noteerde een 5-0 zege en alleen het uitvallen van Nicolai Jörgensen en Ridgeciano Haps vormde een smet op die overwinning. Het tweetal heeft echter geen zware blessure opgelopen, laat Giovanni van Bronckhorst na afloop weten. "Het gaat om kleine klachtjes", vertelt de trainer bij FOX Sports.

"Nicolai had last van een hak, Ridgeciano van een knie. Gezien de stand was het beter om geen risico te nemen. Er komt ook een heel drukke periode aan", weet de oefenmeester. De stand bood hem tevens de kans om Cheick Touré te laten debuteren. Hij werd met zijn 16 jaar en 201 dagen de jongste Feyenoord-debutant ooit na Georginio Wijnaldum (16 jaar, 148 dagen). "Een jongen met veel potentie en rust aan de bal. Hij moet nog stappen maken, maar het was mooi om met deze stand zo'n jongen te kunnen brengen en zijn eerste stappen te laten zetten in het betaalde voetbal", zegt Van Bronckhorst.

In gesprek met de NOS spreekt de trainer zijn tevredenheid uit over het wedstrijdverloop. "De wedstrijd was al snel gespeeld. Ik vond ons wel heel geconcentreerd spelen. Ik ben daar heel tevreden over", geeft hij aan. Toch was de eerste helft een stuk indrukwekkender dan de tweede. Voor rust liep Feyenoord uit naar 4-0; het tweede bedrijf was pover. Alleen vanaf elf meter kwam men nog tot scoren. "Ik vond ons niet met de handrem erop spelen, maar er was gewoon minder ruimte. Willem II stond met acht man achter de bal."

Het slotakkoord kwam op naam van Jean-Paul Boëtius, die zich over de penalty ontfermde na een overtreding op Eric Botteghin. Michiel Kramer, de vervanger van Jörgensen, wilde de penalty ook nemen. "Het was steen-papier-schaar, over wie mocht nemen", lacht Jens Toornstra. "Michiel (Kramer, red.) had verloren. Maar nu staat het 4-0. Normaal heb je een lijst. Nicolai Jörgensen staat daarop bovenaan. Maar die was van het veld." Van Bronckhorst vond het geen probleem. "Jörgensen is normaal gesproken onze nummer één, maar die stond niet meer op het veld. Dan moeten ze onderling een beslissing nemen."