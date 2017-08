Balotelli reageert op storm aan kritiek: ‘Ik was nog niet eens voor 50% fit’

Mario Balotelli ligt op dit moment onder hevige druk bij OGC Nice. De flamboyante Italiaan speelde midweeks een matige wedstrijd tegen Napoli in de laatste voorronde van de Champions League en ontbrak afgelopen zaterdag vanwege een blessure zelfs helemaal in de wedstrijdselectie van Lucien Favre voor het competitieduel bij Amiens (3-0 nederlaag).

Nadat de trainer van Nice zich onlangs kritisch had uitgelaten over Balotelli, heeft de spits nu via Instagram gereageerd op alle hectiek. "Ik ga mijn best doen Nice weer uit deze gitzwarte periode te trekken", begint het enfant terrible zijn relaas. “Ik speelde mijn laatste wedstrijd met een blessure en heb mijn revalidatie bewust versneld, maar ik was nog niet eens voor 50% fit. Ik ben eerder teruggekomen, omdat ik wilde helpen, wat zoals jullie allemaal weten niet is gelukt.”

Balotelli werd tegen Napoli zelfs uitgefloten door een deel van zijn eigen aanhang. "Het is altijd gemakkelijk om mij bekritiseren wanneer het niet gaat zoals we willen", vervolgt hij. "Dat maakt me trots en verdrietig, omdat het betekent dat mensen nog steeds in mij geloven, maar het enige wat ik kan doen is mijn best doen om de mensen die me uitfloten het tegendeel te bewijzen. Kinderen vallen, mannen staan weer op. We zijn mannen, dus laten we niet boos blijven en proberen vooruit te kijken”, zo besluit Balotelli.