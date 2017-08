‘Ik heb bij Tottenham geïnformeerd, maar dat deden honderden anderen ook’

Voor Tottenham Hotspur staat zondagmiddag een thuiswedstrijd tegen Burnley op het programma. Harry Kane zal vermoedelijk net als in de eerste twee competitieduels dit seizoen de aanvalslinie van the Spurs leiden en de Engels international kan in aanloop naar het treffen rekenen op de complimenten van Sean Dyche, die claimt in het verleden een poging ondernomen te hebben de spits naar Turf Moor te halen.

Vlak voordat Kane doorbrak bij Tottenham informeerde Dyche bij de Londense club naar de beschikbaarheid van de aanvaller. "Maar dat deden honderden anderen ook", vertelt de manager van Burnley aan diverse Engelse media. Kane was Dyche opgevallen in het seizoen 2011/12, toen hij op huurbasis uitkwam voor Millwall. "Ik heb zelf ook voor die club gespeeld en ik weet dat je er erg veel kan leren."

"Ik en met mij vele anderen hebben bij Tottenham geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid. Ze hebben er uiteindelijk goed aan gedaan hem te behouden", vervolgt Dyche. "Hij is een fantastische professional, zowel op als naast het veld. Hij beschikt over het hele pakket en is een van de spelers die momenteel aan de top van het voetbal staat."