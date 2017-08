Blessures vormen smet op klinkende thuiszege van Feyenoord

Feyenoord heeft de grootste overwinning van alle clubs in het huidige Eredivisie-seizoen geboekt. Tegen Willem II kende de regerend kampioen een kinderlijk eenvoudige middag. Vooral in de eerste helft was de ploeg van Giovanni van Bronckhorst op dreef: Jens Toornstra (2x), Steven Berghuis en Tonny Vilhena zorgden voor een 4-0 ruststand. Het slotakkoord kwam van Jean-Paul Boëtius. Het uitvallen van Nicolai Jörgensen en Ridgeciano Haps vormde een smet op de klinkende zege.

Na twintig minuten klonk het 'tien, tien, tien' al in De Kuip. Feyenoord was immers voortvarend van start gegaan en stond binnen de kortste keren op een 3-0 voorsprong. Groots speelden de Rotterdammers niet in de eerste minuten, maar Willem II kon zich niet onderscheiden en de doelpunten gaven de thuisclub vertrouwen. Aan Toornstra was de eer om de score te openen. De middenvelder verlengde een kopbal van Kevin Diks bij de tweede paal, waarna keeper Timon Wellenreuther kansloos was.

Feyenoord pakte door en speelde een stuk minder slordig dan in de openingsfase. Een vloeiende aanval leidde de 2-0 in: Boëtius en Haps vonden elkaar aan de linkerflank, de aanvaller bracht de bal voor en door het overstapje van Jörgensen kon Berghuis doeltreffend uithalen. Toornstra maakte er 3-0 van en opnieuw kwam de assist van Diks. Een voorzet van de rechtsback stelde de middenvelder in staat binnen te koppen. Het was alweer zijn twintigste officiële doelpunt in De Kuip, terwijl hij buitenshuis nooit scoorde.

In de beginfase dook Willem II nog weleens op voor het vijandelijke doel, maar na de storm van Feyenoord leek de ploeg van Erwin van de Looi de schade voornamelijk te willen beperken. Feyenoord kreeg te maken met een tegenvaller: Haps haakte geblesseerd af en werd vervangen door Miquel Nelom. Toch volgde ook de 4-0: na een hoekschop was de afvallende bal voor Vilhena, die doeltreffend uithaalde met links. In de rust moest Jörgensen achterblijven in de kleedkamer en werd hij vervangen door Michiel Kramer. De Deen raakte in de eerste helft geblesseerd.

De tweede helft in De Kuip was een stuk minder onderhoudend. Feyenoord haalde de voet van het gaspedaal, maar kwam zelden in de problemen. Brad Jones moest één redding verrichten; aan de overzijde was Kramer dichtbij met een kopbal. Een ander hoogtepunten was de invalbeurt van Cheick Touré, met 16 jaar en 201 dagen de jongste Feyenoord-debutant na Georginio Wijnaldum. De 4-0 kwam er uiteindelijk via een strafschop. Een overtreding van Freek Heerkens op Eric Botteghin leverde een strafschop op, die feilloos werd benut door Boëtius.