Onana bedankt voor nationale ploeg: ‘Ik heb daar mijn twijfels over’

André Onana heeft zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg van Kameroen voorlopig gespeeld. Bondscoach Hugo Broos van het Afrikaanse land geeft zondag aan dat de 21-jarige doelman van Ajax in een persoonlijk gesprek te kennen heeft gegeven zijn diensten niet langer beschikbaar te stellen.

"Ik heb met André gebeld. Hij heeft aangegeven niet meer geselecteerd te willen worden voor de nationale ploeg”, wordt de Belgische oefenmeester geciteerd door Actu Cameroun. Onana ontbrak begin dit jaar in de selectie van Kameroen voor de Afrika Cup in Gabon. De keeper heeft Broos verteld zich te willen richten op zijn sportieve prestaties bij Ajax.

"Eerlijk gezegd heb ik daar mijn twijfels over", vervolgt de coach. "Ik denk dat er een andere reden is. Ik ben echt verrast door zijn beslissing. Ik heb geprobeerd hem te overtuigen, maar dat is niet gelukt. Daarom hebben we in de selectie gekozen voor Jules Goda. Hij heeft alle wedstrijden voor zijn club (AJ Ajaccio, red.) dit seizoen gespeeld."