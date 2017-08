‘Messi, Piqué en Suárez: allen hebben ze Neymar onder druk gezet’

Paris Saint-Germain telde deze zomer na een lange transfersoap 222 miljoen euro neer om Neymar los te weken bij Barcelona, maar de Braziliaanse superster voldoet vooralsnog aan alle verwachtingen. Nenê is lovend over zijn landgenoot en denkt dat hij er goed aan heeft gedaan zijn loopbaan voort te zetten in het Parc des Princes.

De 36-jarige spits is momenteel in eigen land weer actief voor Vasco da Gama, maar speelde in het verleden twee seizoenen voor PSG. Hij sprak met Neymar over de transfer. "Ik heb alle voor- en nadelen afgewogen en hem verteld dat dit de beste keus was", geeft Nenê aan in gesprek met Le Parisien. "Neymar kan bij PSG uitgroeien tot de beste speler ter wereld, hier kan hij geschiedenis schrijven."

Met Neymar in de gelederen kunnen de hoofdstedelingen volgens Nenê een serieuze gooi doen naar de eindzege in de Champions League. "PSG heeft die competitie nog nooit gewonnen. Het is een uitdaging voor Neymar om de club eraan te helpen", vervolgt hij. "Ze hadden al een goed team, maar hij kan samen met Dani Alves het verschil maken. Ik ben erg blij met zijn keuze, hij zal er geen spijt van krijgen."

Bij Barcelona was men aanvankelijk geenszins van plan mee te werken aan een vertrek van de flankspeler. "Lionel Messi, Gerard Piqué, Luis Suárez: allen hebben ze Neymar onder druk gezet", claimt Nenê. "Het is geen gemakkelijke situatie, maar je moet in zo'n situatie aan jezelf denken. Hij heeft getwijfeld, dat is normaal, maar uiteindelijk is hij dapper geweest."