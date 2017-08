Belgen kijken op van ‘uiterst bizar’ besluit Klopp in aanloop naar topper

Simon Mignolet behoort niet tot de selectie van Liverpool voor de thuiswedstrijd tegen Arsenal van zondag. De keeper is volgens Het Laatste Nieuws niet ziek, geblesseerd of geschorst, maar valt simpelweg buiten de boot. De Belgische krant spreekt van een 'uiterst bizar' besluit van Jürgen Klopp, dat als 'shock' zal binnenkomen bij Mignolet.

Mignolet krijgt officieel rust, maar volgens de krant roept de timing vragen op. Juist in een topper, vlak voor een interlandonderbreking, kiest Klopp ervoor om Loris Karius de voorkeur te geven. Danny Ward neemt plaats op de bank. Dit kalenderjaar groeide Mignolet juist uit tot eerste keus op Anfield en zette hij op sportief gebied stappen. Waar de sluitpost eerder nog twijfelachtig oogde in het doel, pakte hij dit kalenderjaar meermaals punten voor Liverpool.

Deze jaargang speelde Mignolet in alle vier officiële duels negentig minuten. Hij verdedigde het doel in de competitiewedstrijden tegen Watford (3-3) en Crystal Palace (1-0), terwijl Mignolet ook in de Champions League-voorronde tegen TSG Hoffenheim tweemaal op doel stond. Tien dagen geleden stopte de Belg in Duitsland nog een penalty tijdens de 1-2 zege; deze week won Liverpool thuis met 4-2.

Volgens Sporza is geen sprake van een transfer. De entourage van Mignolet wil zodoende meer uitleg van Klopp. Zaterdag merkte Mignolet tijdens de training dat hij geen basisplek zou krijgen, waarna Klopp hem vertelde dat hij rust kreeg en thuis mocht blijven. Mignolet had naar eigen inzicht geen rust nodig, zeker omdat hij tijdens de interlandbreak niet hoeft te spelen.