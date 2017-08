Hans Kraay voorspelt 2400 procent winst Ajax: ‘Laten we nog even genieten’

Hans Kraay jr. heeft torenhoge verwachtingen van Dennis Johnsen. De zomeraankoop maakte vrijdag tegen Fortuna Sittard (4-2) met een fraaie stift zijn eerste doelpunt voor Jong Ajax. Kraay jr. dicht Johnsen een grote toekomst toe, maar vindt hem nu al 'de beste buitenspeler van Ajax'.

Volgens de analist heeft Johnsen meer talent dan Amin Younes, Justin Kluivert en David Neres. "De manier waarop hij zijn doelpunt maakte, dat doet hij een keer of zeven per wedstrijd", merkt Kraay jr. zondagochtend op bij De Tafel van Kees. "Hij loopt rechtop. Hij heeft snelheid. Laten we met z’n allen nog maximaal twee jaar van hem genieten, want dan is die weg voor 58 of 60 miljoen euro." Een transfer van 60 miljoen euro zou voor Ajax 2400 procent winst betekenen, nadat Johnsen voor 2,4 miljoen euro overkwam van sc Heerenveen.

“Hij is in de verkeerde competitie beland", doelt Kraay jr. op de Jupiler League. "Hij is gewoon de beste. Hij doet me denken aan Jesper Grönkjaer. Hij speelt met het hoofd omhoog. Er zijn niet veel spelers die dat kunnen. Johnsen doet nooit zomaar iets.” Tafelgenoot Michael Reiziger, trainer van Jong Ajax, vindt dat het nog moet blijken of Johnsen de beste buitenspeler in Amsterdam is. "Hij moet zich blijven ontwikkelen en proberen dat niveau te halen. We gaan hem helpen dat te bereiken. Als hij er rijp voor is, dan zullen we dat aangeven bij Ajax 1."