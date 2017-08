‘Ik schat hem op dit moment hoger in dan Sam Larsson’

Sam Larsson maakte maandag de overstap van sc Heerenveen naar Feyenoord en moet in Rotterdam de concurrentie aangaan met Jean-Paul Boëtius. De aanvaller kan nog niet in actie komen tegen Willem II, maar zal zich daarna zo snel mogelijk willen laten zien aan Het Legioen in De Kuip. Regi Blinker denkt niet dat de 24-jarige Larsson Boëtius makkelijk uit de basis speelt, zo vertelt hij aan de NOS.

“Ik weet niet wat hem beloofd is, maar hij zal zich er echt in moeten knokken. En dat is niet gemakkelijk”, aldus de 48-jarige oud-linkshalf van onder meer Feyenoord en Celtic. “Ik schat Boëtius op dit moment hoger in. Hij heeft zijn eerste periode gehad bij Feyenoord, haalde daarin het Nederlands elftal en is in het buitenland geweest. Ik zie nu een volwassen speler.”

Blinker stelt dat Larsson ‘veel potentie’ heeft, maar dat hij ook nog wisselvallig is en bij Feyenoord in ieder geval constanter zal moeten presteren. De breedte van de selectie is volgens Blinker in ieder geval een voordeel dat Feyenoord heeft ten opzichte van Ajax en PSV. Hij beschouwt Feyenoord dan ook als titelkandidaat nummer één.