‘Ik hoop dat ik Willems over een tijdje kan doen vergeten’

Kenneth Paal is een middenvelder, maar viel tegen AZ (3-2 winst) in als linksback en mocht ook vorige week zondag tegen NAC Breda (1-4 winst) zijn opwachting maken als verdediger. De twintigjarige Paal is vastberaden om te slagen in het Philips Stadion, zo vertelt hij.

“Ik hoop dat ik Jetro Willems over een tijdje kan doen vergeten”, doelt hij in een interview met de NOS op de naar Eintracht Frankfurt vertrokken linksachter. Hij zegt te genieten van de sfeer in het stadion van PSV en dat hij hoopt binnenkort te worden gepromoveerd naar het eerste elftal. Dan mag Paal zich ook omkleden in de kleedkamer van de eerste selectie.

De linkspoot zegt er echter geen moeite mee te hebben dat hij zich vooralsnog elders moet omkleden en elders moet douchen: “Ach, dat is een kleine moeite. Het is al heel wat dat ik met die grote jongens mag trainen, toch? (…) Ik hoop dat ik hier nu voor altijd mag blijven”, besluit Paal, die tot dusverre twee officiële wedstrijden voor PSV 1 speelde.