PSV walst over Ajax Onder-19 heen: ‘Ik heb behoorlijk de pee erin’

De Onder-19 van Ajax verloor zaterdag de strijd om de Supercup van de leeftijdsgenoten van PSV. De Amsterdammers gingen met 0-5 onderuit en Johnny Heitinga kende zodoende een vervelend debuut als trainer van de Onder-19.

“Ik heb behoorlijk de pee erin. Dit was niet des Ajax”, aldus de oud-verdediger op de clubwebsite. “We kwamen op alle fronten tekort. We hebben een nieuwe groep met veel buitenlandse spelers en dit was de eerste wedstrijd waarin veel spelers negentig minuten speelden. Dit mag alleen niet gebeuren en dat heb ik ze ook duidelijk gemaakt.”

Heitinga deelt ten slotte de complimenten uit aan PSV en stelt dat deze wedstrijd ook als ‘een eyeopener’ kan worden gezien voor de technische staf: “We weten wat ons te wachten staat.” De doelpunten voor PSV Onder-19 werden zaterdag gemaakt door Joël Piroe (2x), Zakaria Aboukhlal (2x) en Mauro Júnior.