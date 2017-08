Zondag, 27 Augustus 2017

Dolberg krijgt concurrentie van drietal

Kieran Gibbs is onderweg naar Watford. The Hornets en Arsenal zijn al akkoord over een transfersom en nu is het aan de speler en de club om eruit te komen. (Sky Sports)

Manchester City bereidt ook een derde bod voor op Jonny Evans. The Citizens hopen dat 27 miljoen euro genoeg is om West Bromwich Albion van gedachten te doen veranderen. (The Times)

Borussia Dortmund denkt niet alleen aan Kasper Dolberg van Ajax. Ook Gelson Martins (Sporting Portugal), Maxwel Cornet (Olympique Lyon) en Iñaki Williams (Athletic Club) zijn in beeld om de aanval te versterken. (BILD) Ook Gelson Martins (Sporting Portugal), Maxwel Cornet (Olympique Lyon) en Iñaki Williams (Athletic Club) zijn in beeld om de aanval te versterken.

Paris Saint-Germain bereikte onlangs een akkoord met AS Monaco over de komst van Kylian Mbappé en Fabinho. De laatstgenoemde gaat in het prinsdom vervangen worden door Anderlecht-middenvelder Leander Dendoncker. (Daily Record)

West Bromwich Albion is bereid om het clubrecord te breken voor de komst van Mamadou Sakho. The Baggies melden zich binnenkort met 32,5 miljoen euro bij Liverpool. (Daily Telegraph)