Debutant vestigt record bij sc Heerenveen: ‘Het is ongelooflijk, hè?’

Kik Pierie deed zondag negentig minuten mee tegen ADO Den Haag (1-2 winst) en werd daarmee de jongste speler ooit van sc Heerenveen in een regulier seizoen in de Eredivisie. De verdediger, 17 jaar en 38 dagen oud, kon na afloop op de complimenten rekenen van trainer Jurgen Streppel.

“Het is ongelooflijk, hè. Een groot compliment voor hem”, zei Streppel voor de camera van FOX Sports. “Een jongen die op zo'n leeftijd al zo volwassen speelt, is een lust voor het oog. Je zou niet zeggen dat hij pas 17 is. Als hij zo speelt, is het zeker een jongen voor de basis. Leeftijd maakt niet uit, het gaat om kwaliteit.”

De in het Amerikaanse Boston geboren Pierie stond in de basis omdat Joost van Aken ontbrak vanwege een naderende transfer. Technisch manager Gerry Hamstra bevestigde tegenover de Leeuwarder Courant dat er ‘ontwikkelingen gaande zijn’ rondom de 23-jarige Van Aken. Lazio zou de club zijn die serieuze interesse heeft in Van Aken.