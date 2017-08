‘Toekomst van overbodige Ola John ligt in Serie A’

Ola John vervolgt zijn loopbaan mogelijk in de Serie A. De 25-jarige aanvaller komt bij Benfica niet in de plannen van trainer Rui Vitória voor en staat volgens Italiaanse media in de belangstelling van Udinese. De onderhandelingen zouden al zijn begonnen.

Het is onduidelijk of Udinese de enkelvoudig international van het Nederlands elftal wil huren of kopen, maar zeker is in ieder geval dat John geen toekomst heeft bij Benfica. Hij heeft nog een contract voor twee jaar, maar werd al vier keer verhuurd en zat niet in de selectie voor de eerste vier competitiewedstrijden van het seizoen en de Supertaça-finale tegen Vitória Guimarães.

John, die in 2012 ook al in de belangstelling van Udinese zou hebben gestaan, maakte voor minimaal negen en maximaal twaalf miljoen euro de overstap van FC Twente naar Benfica. In dienst van de club uit Enschede kwam hij eerder tot 10 doelpunten en 23 assists in 69 officiële wedstrijden.