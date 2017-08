PSV opent onderhandelingen: ‘Het hangt niet alleen van ons af’

Jordy de Wijs keert mogelijk terug bij Excelsior. Trainer Mitchell van der Gaag heeft zaterdag na de wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-2) bevestigd dat zijn werkgever met PSV in gesprek is over een huurperiode voor de 22-jarige centrale verdediger.

“We zijn in gesprek, maar het hangt niet alleen van ons af”, vertelde Van der Gaag voor de camera van FOX Sports. PEC Zwolle, FC Twente en Sparta Rotterdam toonden eerder al interesse in De Wijs, maar Excelsior lijkt dus de beste papieren te hebben om de linkspoot voor de rest van het seizoen te lenen van PSV.

Technisch manager Marcel Brands liet in juni nog weten dat De Wijs in de voorbereiding de kans zou krijgen om zich te bewijzen, maar de stopper lijkt trainer Phillip Cocu niet voldoende te hebben overtuigd. “Het kan voor alle partijen de beste optie zijn om hem te verhuren, als er weinig perspectief op speeltijd is”, aldus Cocu.

Het is overigens nog maar de vraag of De Wijs zelf oren heeft naar een verhuur, want hij liet dinsdag aan Omroep Brabant weten voor zijn kansen te willen gaan bij PSV, al erkende hij ook dat het niet makkelijk wordt om een basisplaats te veroveren: “Ik wil zoveel mogelijk spelen in PSV 1. Ik wil druk zetten om daar aan bod te komen.” De Wijs heeft in het Philips Stadion nog een contract tot medio 2019.