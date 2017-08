‘Koeman pakt door en brengt bod van ruim 43 miljoen euro uit’

Everton is nog niet klaar op de transfermarkt. De club uit Liverpool is volgens onder meer de Daily Mirror van plan om de dertigjarige Jamie Vardy aan de selectie toe te voegen, maar moet dan wel zien af te rekenen met Chelsea.

Chelsea houdt naar verluidt nog altijd rekening met een vertrek van Diego Costa en ziet in Vardy een geschikte vervanger. De aanvaller van Leicester City maakte in het seizoen 2015/16 24 doelpunten in de Premier League en werd kampioen met the Foxes. Hij scoorde vorig seizoen dertien keer en staat in het huidige voetbaljaar op twee treffers. Chelsea versterkte zich al met Álvaro Morata, maar zou dus ook nog Vardy willen halen.

Het Everton van manager Ronald Koeman investeerde deze zomer al bijna 150 miljoen euro in de selectie en heeft naar verluidt ruim 43 miljoen euro over voor Vardy. Het is de vraag of Chelsea net zo ver wil gaan als the Toffees. De zestienvoudig international van Engeland, zes doelpunten, ligt hoe dan ook nog tot de zomer van 2020 vast in het King Power Stadium en het is onduidelijk in hoeverre Leicester bereid is om mee te werken.

Vardy was overigens niet de eerste keus voor Everton, want men zou aanvankelijk voor Olivier Giroud en Christian Benteke zijn gegaan. Vardy had al eerder bij the Foxes kunnen vertrekken, want Arsenal bracht vorig jaar zomer een bod van 25,8 miljoen euro plus een symbolische pond op hem uit. De club uit Londen activeerde daarmee de transferclausule van Vardy, maar de spits bleef Leicester trouw en zei later dat hij ook nooit om de tafel had gezeten met Arsenal. Vardy tekende drie weken later een nieuw contract.