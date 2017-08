Droomtransfer naar Barcelona ketst af: ‘Hij is teleurgesteld’

OGC Nice verloor zaterdagavond met 3-0 van SC Amiens en deed dat zonder Jean Michaël Seri, die niet in de selectie was opgenomen omdat hij vanwege zijn afgeketste transfer naar Barcelona niet honderd procent gefocust was. Trainer Lucien Favre gebruikt de afwezigheid van de middenvelder echter niet als excuus voor de nederlaag.

“Natuurlijk gaat het beter wanneer Seri er is, maar dat was het vanavond niet. Ik ken de situatie niet echt, dus we zullen zien wat er tot 31 augustus nog gebeurt. Normaal gesproken is dit verhaal nu over, maar dat kan ik niet met honderd procent zekerheid garanderen”, zo wordt de trainer geciteerd door de Franse media. Barcelona en Nice waren ver in de onderhandelingen, maar woensdag zette Barcelona een streep door de komst van Seri, zo meldde Mundo Deportivo toen.

Radiostation RMC stelt nu dat Nice een bod van 25 miljoen euro afsloeg, maar dat Barcelona bereid was om een tweede bod van 30 miljoen exclusief 10 miljoen aan bonussen uit te brengen. De 26-jarige Seri kreeg te horen dat de directie dit voorstel waarschijnlijk zou accepteren, ondanks dat men aanvankelijk 50 miljoen vroeg. Echter: Barcelona meldde zich na het eerste bod nooit meer officieel in de Allianz Riviera.

Seri, dertienvoudig A-international van Ivoorkust, zag zijn droomtransfer in rook opgaan en voorzitter Jean-Pierre Rivière lijkt niet blij te zijn met de handelwijze van de Catalanen: “Seri is extreem teleurgesteld over de situatie, en terecht. Ik zal mezelf na de huidige transferperiode duidelijk uitspreken.” Seri kon naar verluidt een vierjarig contract tekenen in het Camp Nou, maar zal zich nu weer moeten focussen op OGC Nice. Hij ligt bij de club uit Noord-Frankrijk nog tot de zomer van 2019 vast.