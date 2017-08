Wenger: ‘53 miljoen euro is een fatsoenlijke prijs voor hem’

Alexandre Lacazette kan zondagmiddag zijn vierde wedstrijd voor Arsenal spelen, want de club uit Londen neemt het dan op tegen Liverpool. De aanvaller kwam in juli voor 53 miljoen euro over van Olympique Lyon en de transfersom kan oplopen tot 60 miljoen. Arsena heeft daarmee niet te veel betaald, zegt Arsène Wenger.

“Het hangt soms van de timing af. De inflatie binnen een transferperiode is soms zo enorm groot dat de timing van de aankopen erg belangrijk kan zijn”, aldus Wenger. “We waren vorig jaar al met hem bezig, dus ik kende de speler al. Kijkend naar de huidige markt denk ik dat we een zeer fatsoenlijke prijs voor Lacazette hebben betaald. De prijs zou vandaag in ieder geval al heel anders zijn.”

De 26-jarige Lacazette maakte voor Lyon 129 doelpunten in 275 officiële wedstrijden en won er twee prijzen: de Coupe de France en Trophée des Champions. Met Arsenal won hij al de Community Shield, want Chelsea werd begin augustus na strafschoppen verslagen. In de duels met Leicester City (4-3 winst) en Stoke City (1-0 verlies) kwam de elfvoudig international van Frankrijk één keer tot scoren.

“Hij bevindt zich nog in de periode waarin hij moet wennen aan het team en de competitie. Hij was ietwat verrast door de intensiteit van de trainingen en wedstrijden, maar hij komt er wel, want hij is dapper en intelligent genoeg. Die intelligentie zie je terug in zijn technische kwaliteiten en in zijn looplijnen. Ik maak mij geen zorgen over hem, het is nog vroeg. Ik heb het gevoel dat hij iedere week beter en sterker wordt”, besluit Wenger.