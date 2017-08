Heracles ontvangt twee miljoen: ‘Het is jammer dat hij weggaat’

Samuel Armenteros lijkt zijn laatste wedstrijd voor Heracles Almelo te hebben gespeeld. De aanvaller ontbrak zondag in de selectie voor het duel met Excelsior omdat er wordt onderhandeld over een transfer naar Benevento. De Telegraaf meldt dat Heracles ongeveer twee miljoen euro zal ontvangen voor de spits.

“Het is jammer dat hij weggaat, maar we kunnen hem niet houden. Het was een buitenkansje dat hij vorig jaar voor ons koos. Het geld hebben we niet nodig. Wij hebben vorig jaar voldoende verkocht”, zo wordt trainer John Stegeman geciteerd door het dagblad. Armenteros maakte vorig seizoen 19 doelpunten in 29 wedstrijden voor Heracles.

Naast Armenteros wordt ook Brandley Kuwas begeerd ; de rechtsbuiten maakte tegen Excelsior alweer zijn tweede treffer van het seizoen en Stegeman hoopt dat hij blijft. Kuwas zelf zei niet op de hoogte te zijn van concrete interesse in zijn persoon: “Ik heb van geen enkele club wat gehoord. Ik ben er ook niet mee bezig. Het is mooi om te horen dat er over mij gepraat wordt, maar ik concentreer me op Heracles.”