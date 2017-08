‘Arsenal laat man van 41 miljoen euro na één jaar weer gaan’

Shkodran Mustafi heeft ingestemd met een transfer naar Internazionale. De centrale verdediger wacht nu op een akkoord tussen i Nerazzurri en Arsenal, zo meldt Sky Italia. Het is de bedoeling dat Mustafi op huurbasis transfereert.

Internazionale is van plan om de verdediger te huren met een optie tot koop, maar het onduidelijk in hoeverre Arsenal voorstander is van een dergelijke constructie. De club uit Londen zal in ieder geval iets willen terugzien van de investering van 41 miljoen euro die men een jaar geleden in hem deed.

De 25-jarige Mustafi, negentienvoudig international van Duitsland, kwam toen over van Valencia en hij kwam ook nog uit voor Sampdoria, Everton, Hamburger SV, SV Rotenberg en FV Bebra. Mustafi heeft nu nog een contract tot medio 2021 bij Arsenal en speelde tot dusverre 38 wedstrijden in het eerste elftal van the Gunners.