Koke blinkt met twee werelddoelpunten uit bij Atlético

Atlético Madrid heeft voor de zesde keer op rij weten te winnen bij Las Palmas. Los Colchoneros beleefden zaterdagavond een droomstart en wonnen uiteindelijk met 1-5 op Gran Canaria. Atlético staat nu met vier punten uit twee speelronden op de derde plaats in LaLiga en heeft twee punten minder dan Real Sociedad en Barcelona.

Diego Simeone voerde vijf wijzigingen door ten opzichte van de 2-2 tegen Girona van een week geleden; zo begonnen Juanfran, Gabi en Fernando Torres allen op de reservebank. Zij zagen hoe Atlético een vlammende start kende, want binnen vijf minuten stond het 0-2 en leek de wedstrijd gespeeld. Ángel Correa wurmde zich door de defensie en prikte de openingstreffer in de verre hoek, terwijl Yannick Carrasco twee minuten later de marge verdubbelde. De Belg kapte David Simón uit en vond met een overhoeks schot de hoek.

Het was de eerste keer dat Atlético in een uitwedstrijd in LaLiga twee keer in de eerste vijf minuten wist te scoren. De bezoekers zaten op rozen en hadden uit kunnen lopen naar 0-3 toen een voorzet van Sime Vrsaljko via verdediger Pedro Bigas bijna een treffer opleverde. Na de pauze trachtte Las Palmas er toch nog een wedstrijd van te maken en dat lukte, want Jonathan Calleri maakte er na een klein uur spelen 1-2 van. De spits kopte raak na een schitterende voorzet van Momo.

Las Palmas kreeg hoop op een goed resultaat, maar die vervloog toen Koke er vier minuten later 1-3 van maakte. De middenvelder pikte een afvallende bal op en schilderde het leer in de verre hoek van Leandro Chichizola. Hij nam tevens de 1-4 voor zijn rekening: Carrasco liep zich stuk op de verdediging, maar Koke twijfelde niet toen de bal in de lucht hing en hij scoorde met een omhaal. Jonathan Viera had de score voor Las Palmas draaglijker kunnen maken, maar hij miste een strafschop en zag daarna dat Thomas er nog 1-5 van maakte.