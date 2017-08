Agüero treft geen blaam: ‘Aanklacht is na misverstand ingediend’

Sergio Agüero treft geen blaam, zo laat Bournemouth zaterdagavond op de clubwebsite weten. Een steward diende bij de politie een klacht in over de aanvaller, omdat hij door de Argentijn van Manchester City geslagen zou zijn.

Bournemouth communiceert nu dat die aanklacht vanwege een ‘misverstand’ is ingediend en dat er nooit sprake is geweest van ‘een aanval’: “Bournemouth benadrukt dat de stewards en politieambtenaren hun werk deden om veldbetreding onmogelijk te maken, met de veiligheid voor de spelers en de supporters uiteraard in het achterhoofd”, zo valt er te lezen.

De politie stelde een onderzoek in naar het incident, maar dat lijkt nu dus al te kunnen worden afgeblazen. Agüero gaf zelf al een reactie via Twitter: “Een geweldige overwinning vandaag! Wat betreft het verhaal met hun steward: ik heb niemand geraakt. De beschuldiging is onterecht en de televisiebeelden zullen dat bewijzen. C’mon City!”