Benfica begaat misstap na knullig eigen doelpunt; John valt buiten selectie

Benfica heeft voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de Liga NOS. De formatie van Rui Vitória kwam zaterdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Rio Ave en heeft nu tien punten na vier speelronden. Met dat aantal deelt Benfica de koppositie met Rio Ave. Ola John zat overigens niet in de selectie.

De club uit Vila do Conde opende na ruim een uur spelen de score in het eigen Estádio do Rio Ave: Lisandro López liep de bal per ongeluk in zijn eigen doel nadat Bruno Varela het leer tegen zijn verdediger had aangetikt. Rio Ave kon echter niet lang genieten van die voorsprong, want vijf minuten later werd het 1-1: verdediger Marcão trok Jónas aan diens shirt en de bal ging op de stip, waarna Jónas het buitenkansje zelf afmaakte.

Benfica had vervolgens nog een kwart wedstrijd om de drie punten over de streep te trekken, maar kwam niet meer verder dan een schot van Rafa Silva in het zijnet en een poging van Haris Seferovic. In de eerste helft had het bezoek uit Lissabon ook al weinig indruk gemaakt: enkel Jónas kreeg een serieuze mogelijkheid, maar de Braziliaan mikte naast. Het is voor het eerst sinds maart 2015 dat Benfica niet van Rio Ave wint.