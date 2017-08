Politie stelt onderzoek in naar Agüero: ‘Ik heb niemand geslagen!’

De politie is een onderzoek begonnen naar Sergio Agüero. De aanvaller van Manchester City zou na het late doelpunt van Raheem Sterling tegen Bournemouth (1-2) een steward hebben geslagen. Sterling vierde die treffer bij het uitvak waarna een aantal supporters het veld opkwam en agenten en stewards moesten ingrijpen.

Een steward verklaarde later tegenover de politie dat hij geslagen was door Agüero, maar dat ontkent de Argentijn: “Een geweldige overwinning vandaag! Wat betreft het verhaal met hun steward: ik heb niemand geraakt. De beschuldiging is onterecht en de televisiebeelden zullen dat bewijzen. C’mon City!”, aldus Agüero op Twitter.

De doelpuntenviering bij het uitvak kwam Man City overigens wel duur te staan, want Sterling kreeg zijn tweede gele kaart. “Ik begrijp het niet”, aldus Josep Guardiola. “Ja, ik heb het over de beslissing (om Sterling weg te sturen, red.), maar ik ben de scheidsrechter niet. Het is zoals het is”, besluit de manager van the Citizens.