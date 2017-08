Internazionale verrast AS Roma uit geslagen positie door Icardi

Internazionale heeft na twee wedstrijden in de Serie A nog de maximale score. In de topper tegen AS Roma keken i Nerazzurri bij rust aan tegen een 1-0 achterstand, maar na de onderbreking tapte Inter uit een ander vaatje: 1-3. Het werd zodoende een succesvolle rentree voor Luciano Spalletti in Stadio Olimpico. Mauro Icardi werd de man van de wedstrijd met een dubbelslag voor Inter.

Radja Nainggolan was deze week de meest besproken speler van België, nadat hij buiten de selectie van de Rode Duivels werd gelaten door bondscoach Roberto Martínez. De middenvelder stak zijn frustraties over de situatie niet onder stoelen of banken, maar dat heeft geen negatieve invloed gehad op zijn spel. Na een kwartier leverde Nainggolan een heerlijke assist op Edin Dzeko, die ontsnapte aan de buitenspelval, de bal aannam op de borst en achter keeper Samir Handanovic volleerde.

De eerste minuten waren nog voor Inter en Icardi miste een enorme kans, maar dat overwicht was van korte duur. Aleksandar Kolarov trof namens Roma de paal, voordat Dzeko de score opende. Daarna sloeg de thuisploeg de klok. Miranda maakte bijna een eigen doelpunt na een voorzet van Diego Perotti en een poeier van Nainggolan trof de paal. Aan de overzijde liet Mauro Icardi zich gelden na goed werk van Antonio Candreva en Borja Valero, maar doelman Alisson verwerkte de inzet. Daardoor nam Roma de voorsprong mee de rust in.

De hoofdstedelingen, met Kevin Strootman binnen de lijnen, zochten na rust naar de 2-0. Perotti verschafte zichzelf wat ruimte en trok naar binnen, maar schoot over. Pas daarna wist Inter eindelijk zelf wat druk te zetten. Maar juist kort nadat Roma voor de derde keer een schot tegen de paal zag stranden, kwam Inter op 1-1. Perotti zag de bal buiten bereik van Handanovic tegen het aluminium vliegen en via Icardi kreeg men het deksel op de neus. De Argentijn ontving de bal van Candreva, draaide open en vond het gaatje.

Inter voetbalde als herboren. De rollen waren volledig omgedraaid ten opzichte van de eerste helft: de ploeg van Spalletti deelde de lakens uit en dat resulteerde zelfs in de 1-2 van Icardi. Ivan Perisic koos aan de linkerflank voor de actie, ging buitenom en vond de aanvoerder. Die draaide opnieuw knap open en mikte de bal in de linkerhoek. Doelman Alisson voorkwam vervolgens een hattrick van Icardi, terwijl Nainggolan aan de andere kant een grote kans op de gelijkmaker onbenut liet. Zomeraankoop Matias Vecino zorgde in de slotfase zelfs voor de 1-3 en dat betekende de beslissing in het voordeel van de bezoekers.