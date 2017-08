Ajax loot gunstig voor KNVB Beker; Feyenoord treft ADO Den Haag

Ajax neemt het in de eerste ronde van de KNVB-Beker op tegen SVV Scheveningen, dat uitkomt in de Derde Divisie Zaterdag. Bij de club van trainer John Blok staan diverse oud-profs onder contract, onder wie Sandro Calabro, Tim Peters, Peter Jungschläger, Leroy Resodihardjo en Levi Schwiebbe. Feyenoord werd gekoppeld aan ADO Den Haag en speelt in de eigen Kuip.

Hoewel Feyenoord thuis speelt, heeft men een ogenschijnlijk zwaardere loting dan de traditionele concurrentie. Ajax neemt het dus op tegen de amateurs van Scheveningen, terwijl PSV en bekerhouder Vitesse in actie komen tegen respectievelijk zaterdaghoofdklasser SDC Putten en zaterdaghoofdklasser AVV Swift. AZ heeft MVV Maastricht geloot.

De eerste twee voorrondes voor de KNVB Beker zitten er zo goed als op en aan het hoofdtoernooi doen uiteindelijk 34 clubs uit de Jupiler League en Eredivisie mee, samen met de drie periodekampioenen uit de Tweede Divisie van vorig seizoen: De Treffers, Katwijk en Kozakken Boys. Beloftenelftallen zijn uitgesloten van deelname. De duels in de eerste ronde worden in de week van maandag 18 september afgewerkt.

Volledige loting eerste ronde KNVB Beker:

GVVV - FC Dordrecht

Scheveningen - Ajax

MVV - AZ

Blauw-Geel '38 - VVV-Venlo

ASV De Dijk - HHC Hardenberg

Katwijk - Ter Leede

Feyenoord - ADO Den Haag

Achilles'29 - NAC Breda

De Meern - PEC Zwolle

VVSB - Telstar

FC Oss - Almere City FC

VV Capelle - Roda JC Kerkrade

Noordwijk - Fortuna Sittard

BVV Barendrecht - Go Ahead Eagles

Excelsior - SC Heerenveen

Staphorst - Koninklijke HFC

ONS Sneek - FC Twente

Ajax amateurs - FC Utrecht

Helmond Sport - SC Cambuur

Rijnsburgse Boys - Heracles Almelo

SDC Putten - PSV

AVV Swift - Vitesse

De Zwaluwen - FC Den Bosch

RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

FC Emmen - NEC

Kozakken Boys - De Graafschap

CSV Apeldoorn - Willem II

FC Lisse - HSV Hoek

Sparta Nijkerk - FC Eindhoven

Hercules - FC Groningen

SC Genemuiden - De Treffers

Quick Boys - FC Volendam