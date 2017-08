Geheim wapen van sc Heerenveen houdt ADO Den Haag puntloos onderaan

Voorafgaand dit seizoen scoorde hij slechts 1 keer in 67 competitieduels voor sc Heerenveen, maar deze jaargang heeft Morten Thorsby de smaak te pakken. In de seizoensopener tegen FC Groningen (3-3) vond hij al tweemaal het net en dat deed de middenvelder zaterdagavond op bezoek bij ADO Den Haag opnieuw. Het was voldoende voor de overwinning, ondanks een laat tegendoelpunt van Björn Johnsen: 1-2.

Joost van Aken maakte vanwege een mogelijke transfer geen deel uit van de wedstrijdselectie en werd vervangen door Kik Pierie. Met zijn 17 jaar en 37 dagen werd de verdediger de jongste basisklant ooit bij Heerenveen in een regulier seizoen in de Eredivisie; eerder had hij wel een basisplek in de play-offs om Europees voetbal. In de openingsfase had Heerenveen het merendeel van het balbezit en kreeg het enkele kleine kansen. Doelman Robert Zwinkels moest enkele reddingen verrichten, zonder echt in de problemen te komen.

Schoten van Martin Ödegaard, Arber Zeneli en Thorsby sorteerden niet het gewenste effect. Aan de overzijde bracht Lex Immers de bal voor op Johnsen, wiens kopbal over het doel van Wouter van der Steen vloog. De eerste helft werd vooral gekenmerkt door veel fysieke duels; gezien het aantal serieuze kansen was de ruststand geen verrassing. In de tweede helft werd de dreiging van Heerenveen een stuk concreter. Het was vooral Reza Ghoochannejhad die gevaarlijk werd, voordat Thorsby de score opende.

Tweemaal was Denzel Dumfries de aangever en tweemaal maakte Thorsby de aanval af. Na 56 minuten gleed de Noor binnen op aangeven van de rechtsback. Het was een verdiende voorsprong voor Heerenveen en Yuki Kobayashi had die kunnen uitbreiden, maar Zwinkels pareerde zijn venijnige schot. Ook een uithaal van Pierie trof geen doel. Diezelfde Pierie stond echter wel aan de basis van de 0-2. Een prachtige lange bal op landgenoot Martin Ödegaard stelde de aanvaller in staat om Dumfries te bedienen, die op zijn beurt de vrijstaande Thorsby vond in het strafschopgebied: 0-2.

Het was een aanval uit het boekje en dankzij het doelpunt leek Heerenveen de schaapjes op het droge te hebben. Toch keerde de spanning terug in de wedstrijd. Van der Steen kwam zijn doel uit na een corner vanaf de rechterflank, maar tastte volledig mis. Daardoor kon Johnsen voor het eerste Haagse doelpunt van het seizoen zorgen door het laatste zetje te geven. ADO zocht naar de gelijkmaker, maar was onsuccesvol. In de blessuretijd haalde Daniel Höegh de bal ternauwernood weg voor de doellijn. Daardoor blijft de ploeg van Alfons Groenendijk puntloos onderaan staan in de Eredivisie.