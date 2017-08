PEC boekt zeldzame zege op FC Twente en overnacht als koploper

PEC Zwolle heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan het bezoek van FC Twente. De Overijsselse derby eindigde met 2-0 in het voordeel van de ploeg van John van 't Schip, die met zeven punten uit drie duels voorlopig op de eerste plaats van de Eredivisie is terug te vinden. Het is voor PEC pas de tweede competitiezege op FC Twente sinds de promotie in 2012 en de vierde overwinning in 33 onderlinge duels in de Eredivisie.

PEC speelde een goede eerste helft tegen een passief FC Twente dat een matige indruk maakte. De start van de Zwollenaren mocht er zijn: een inzet van Younes Namli ging via de lat over. Naarmate de eerste helft vorderde verschenen er echter slordigheden in het spel, ook bij het team van Van 't Schip. Piotr Parzyszek was hoe dan ook dicht bij de 1-0: na een voorzet van Namli kopte hij het leer net over de kruising.

Voetballend deden beide ploegen weinig voor elkaar onder, maar PEC had wel een veldoverwicht, creëerde de meeste kansen en kwam dan ook verdiend aan de leiding. Mokhtar ging een één-twee aan met Bram van Polen en schoot het leer vervolgens in de verre hoek achter de kansloze Jorn Brondeel; 1-0. PEC won aan zelfvertrouwen en probeerde nog voor rust een tweede treffer te forceren, maar zonder resultaat.

René Hake greep in de rust in: Isaac Buckley-Ricketts en Michael Liendl kwamen na rust het veld op, terwijl Oussama Assaidi en de geblesseerde Jelle van der Heyden in de kleedkamer achterbleven. FC Twente oogde beduidend energieker, zette Diederik Boer meer aan het werk via onder meer een inzet van Fredrik Jensen, maar kon niet voorkomen dat PEC de controle over de krachtmeting behield.

Tom Boere had een mogelijkheid op de 1-1, maar was te wild in de afwerking. Het aandringen van FC Twente sorteerde zodoende geen effect en ruim tien minuten voor tijd verdubbelde PEC de voordelige marge. Dejan Trajkovski was te laat met zijn sliding op Kingsley Ehizibue en de arbiter wees naar de stip. Van Polen faalde niet vanaf elf meter; 2-0. Dat was tevens de eindstand in Zwolle, waardoor FC Twente voor het eerst in de geschiedenis de eerste drie competitieduels van een seizoen verliest.