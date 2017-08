‘Transfer van De Jong lijkt kwestie van tijd na deal met Deportivo’

De transfer van Luuk de Jong naar Girondins Bordeaux lijkt een kwestie van tijd te zijn. De club uit Zuid-Frankrijk moest een spits verkopen alvorens zaken te kunnen of willen doen met PSV en staat nu op het punt om Diego Rolán over te doen aan Deportivo la Coruña, zo bevestigt voorzitter Stéphane Martin.

De 24-jarige Rolán uit Uruguay gaat zijn tot medio 2018 doorlopende contract verlengen en vertrekt daarna op huurbasis naar Deportivo, zo bevestigde Martin tegenover Girondins TV. Die deal is op een paar details na afgerond en daarna lijken les Girondins een klap te kunnen geven op de transfer van de 26-jarige De Jong.

De NOS meldde woensdag dat de spits al rond is met Bordeaux en dat er alleen nog maar een akkoord hoeft te worden bereikt over de transfersom. Bordeaux bood zes miljoen euro, maar PSV zet in op een bedrag van naar verluidt acht miljoen. De Jong, twaalfvoudig international, maakte tot dusverre 67 doelpunten voor PSV.