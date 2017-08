Nasri beleeft prachtdebuut in Turkije; voormalig PSV’er matchwinner

Besiktas heeft de tweede overwinning van het seizoen te pakken in de Süper Lig. De Zwarte Adelaars hadden het zaterdagavond niet makkelijk tegen Bursaspor, maar wonnen wel met 2-1. Samir Nasri beleefde een fraai debuut bij Antalyaspor: de Fransman scoorde, maar kon puntverlies niet voorkomen (1-1).

Besiktas - Bursaspor 2-1

De club uit Istanbul domineerde vanaf het begin en kwam na achttien minuten verdiend op voorsprong: Dusko Tosic liep de bal bij de tweede paal binnen na een hoekschop. Lang kon de gastheer echter niet genieten van die 1-0, want Dzon Delarge tikte na een fraaie en snelle counter van Bursaspor van dichtbij binnen. Besiktas moest weer op zoek naar de voorsprong en Cenk Tosün was daar dicht bij, maar hij raakte de lat. Na de pauze werd het wel 2-1: Atiba Hutchinson benutte een rebound nadat de doelman een kopbal had gekeerd.

Samir Nasri SCOORT bij zijn debuut voor Antalyaspor! 🔥🇹🇷 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 26 augustus 2017

Malatyaspor - Antalyaspor 1-1

Nasri had niet veel tijd nodig om zich te laten gelden bij Antalyaspor, want de aanvallende middenvelder opende na twintig minuten na een handig balletje van Samuel Eto’o de score. Antalyaspor kon echter niet doordrukken en incasseerde drie minuten voor tijd de gelijkmaker: Khalid Boutaïb volleerde na een hoekschop via de paal raak. Bij Malatyaspor werd Nacer Barazite overigens in de tweede helft naar de kant gehaald.