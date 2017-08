AZ komt vlak na fluitsignaal met transfernieuws over Van Rhijn en Midtsjö

AZ neemt Ricardo van Rhijn op huurbasis over van Club Brugge. De Alkmaarders maken zaterdagavond, kort na de 1-2 overwinning op Vitesse, melding van een mondeling akkoord over zijn komst. Bovendien laat AZ weten dat Fredrik Midtsjö overkomt van Rosenborg BK: de Noorse middenvelder tekent een contract voor vijf seizoenen.

Eerder deze week meldde Voetbalzone dat Van Rhijn voor een rentree in de Eredivisie staat. Dat nieuws werd zaterdag voor de aftrap van het duel met Vitesse bevestigd door John van den Brom, die de rechtsback maandag op het trainingsveld verwacht. Deze zomer besloot de Club Brugge dat Van Rhijn overbodig was en niet meer mee mocht trainen met het eerste. Daardoor kon de ex-Ajacied op zoek naar een nieuwe club, ondanks zijn contract dat doorloopt tot de zomer van 2019.

AZ slaat twee vliegen in één klap: de club meldt een mondeling akkoord over een verhuurperiode van Ricardo van Rhijn, terwijl Fredrik Midtsjö overkomt van Rosenborg BK en voor vijf seizoenen tekent! #az #clubbrugge #rosenborgbk #vanrhijn #midtsjo Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 26 Aug 2017 om 11:45 PDT

In Alkmaar is Van Rhijn de beoogde opvolger van Mattias Johansson, die deze zomer na een vijfenhalf jarige dienst vertrok naar Panathinaikos. Hij zal de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Jonas Svensson die tijdens de eerste duels van het seizoen de positie van rechtervleugelverdediger bekleedde. Met de overgang krijgt de achtvoudig international opnieuw de kans op zich in Nederland te bewijzen en realiseert hij vlak voor het einde van de transferperiode zijn gewenste overstap. Voor Ajax kwam hij tussen 2011 en 2016 tot 117 competitieduels, negen assists en vier doelpunten.

Ook de komst van Midtsjö, enkelvoudig international van Noorwegen, zat al een tijd in de pijplijn. De 24-jarige Noor werd in 2015 een onbetwiste basisspeler bij Rosenborg. Hij kwam tot 142 officiële duels en 16 doelpunten en speelde donderdag nog tegen Ajax. "Midtsjö is technisch zeer vaardig en heeft een groot loopvermogen", legt directeur voetbalzaken Max Huiberts uit. "De afgelopen drie jaar heeft hij zich als vaste kracht bij Rosenborg, met wie hij twee keer de dubbel won, opwerkt tot international. Hij is als aanvallende middenvelder een aanwinst voor ons team."