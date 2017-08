Eerste doelpunt Sahin in 925 dagen vormt hoogtepunt bij zege Bosz

Peter Bosz is goed begonnen met Borussia Dortmund in de Bundesliga. Vorige week startte de Nederlandse oefenmeester met een 0-3 zege op VfL Wolfsburg en zaterdagavond moest ook Hertha BSC het onderspit delven: 2-0. Pierre-Emerick Aubameyang opende de score, maar het doelpunt van Nuri Sahin vormde het hoogtepunt van de avond.

Een kwartier lang hield Hertha stand in het Signal Iduna Park, maar daarna zorgde Aubameyang voor het verschil. De begeerde aanvaller werd in het zestienmetergebied uitstekend bediend door Sahin, kwam voor zijn man en verlengde de bal behendig richting de verre hoek. Dortmund controleerde en zette druk. De tactiek van Bosz wierp zijn vruchten af, maar een makkelijke wedstrijd was het niet. Dortmund vond het lastig om kansen te creëren en daardoor bleef het voor rust bij 1-0.

In de tweede helft nam BVB toch verder afstand. Een fantastische poeier van Sahin betekende de 2-0: de middenvelder nam de bal met zijn verkeerde rechterbeen op de slof en zijn volley liet keeper Rune Jarstein volledig kansloos. Het was zijn eerste doelpunt in de Bundesliga na 925 dagen: de laatste treffer van Sahin in de Duitse competitie dateerde van 13 februari 2015. Hertha kreeg vervolgens twee goede kansen, maar doelman Roman Bürki redde knap.

Vedad Ibisevic weigerde vervolgens te profiteren van een verdedigende fout bij Dortmund en dus bleef de voorsprong van de thuisploeg overeind. Christian Pulisic kon de marge negen minuten voor tijd uitbreiden met een fraai hakje na een loopactie van Aubameyang, maar Jarstein keerde de inzet. Het Amerikaanse talent liet nog meerdere kansen onbenut in de slotfase: hij schoot over en stuitte op Jarstein.