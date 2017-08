Rashford redt Manchester United na gemiste strafschop Lukaku

Manchester United gaat na drie speelronden alleen aan kop in de Premier League, hoewel men nog achterhaald kan worden door West Bromwich Albion. The Mancunians wonnen zaterdagavond met 2-0 van Leicester City en Marcus Rashford kroonde zich tot de reddende engel. Hij scoorde drie minuten na zijn invalbeurt, in minuut zeventig, en maakte daarmee de bevrijdende openingstreffer.

Man United domineerde de wedstrijd en loste in het eerste half uur tien doelpogingen, maar daarvan gingen er maar drie tussen de palen. De beste kans was voor Juan Mata, maar zijn schot werd na twintig minuten stijlvol uit de hoek gedoken door Kasper Schmeichel. De Spanjaard had twee minuten eerder overigens al gescoord, maar die treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. Paul Pogba deed ook nog pogingen om het scorebord in beweging te krijgen, maar hij mikte over en daarna naast en ook Romelu Lukaku kwam niet tot scoren.

OEI! ?? Manchester United krijgt DE kans om op 1-0 te komen tegen Leicester City Football Club, maar Romelu Lukaku doet DIT... Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 26 augustus 2017

De formatie van José Mourinho ging in de tweede helft verder op zoek naar een doelpunt en leek dat na zeven minuten te vinden. Danny Simpson veroorzaakte met een handsbal een strafschop en Lukaku ontfermde zich over het buitenkansje, maar stuitte op Schmeichel. De Deen pakte daarmee alweer de derde van de laatste vijf penalty’s die hij tegen kreeg. Dat moment gaf Leicester vertrouwen en na een klein uur spelen deed men zowaar een poging om op 0-1 te komen: Riyad Mahrez stuitte op David de Gea en zag zijn schot in de rebound geblokt worden.

Man United slaagde er na het uur weer in om de druk op te voeren en Mourinho bracht na 67 minuten Rashford binnen de lijnen. Een gouden greep, zo bleek later. De Engels international volleerde raak uit een hoekschop van Henrikh Mkhitaryan: 1-0. Mkhitaryan evenaarde daarmee overigens het record van de meeste assists in de eerste drie speelronden in de Premier League, want enkel Ruel Fox slaagde er in 1994/95 in om na drie speelronden vijf doelpunten voor te bereiden. Acht minuten voor tijd werd het 2-0: Marouane Fellaini werkte de bal binnen na een harde voorzet/schot van Jesse Lingard.