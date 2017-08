Weghorst doet Vitesse pijn na onverwachte gelijkmaker van Matavz

Wout Weghorst heeft Vitesse het eerste puntverlies van het nieuwe seizoen bezorgd. In Arnhem opende de spits van AZ de score, waarna Tim Matavz de stand tegen de verhouding in gelijk trok. De bezoekers lieten zich niet van hun stuk brengen en stelden de drie punten veilig via opnieuw Weghorst. AZ boekte zodoende de tweede overwinning van het seizoen in een spannende wedstrijd.

AZ kende een droomstart in Arnhem. Na een indraaiende vrije trap van Marko Vejinovic schoot Weghorst al binnen drie minuten de 0-1 binnen. Hij werd de zevende speler uit de clubgeschiedenis van AZ die op speeldag één, twee en drie tot scoren kwam. In de daaropvolgende fase hadden de Alkmaarders weinig problemen, maar tien minuten voor rust werd Marco Bizot voor het eerst getest. De keeper had een fraaie redding in huis na een gekruld schot van Bryan Linssen en voorkwam daarmee de gelijkmaker.

Even daarna mocht collega Remko Pasveer opgelucht ademhalen, toen een lage uithaal van Alireza Jahanbakhsh uiteenspatte op de paal. Joris van Overeem bediende de Iraniër, die wegdraaide bij Guram Kashia en de bal buiten bereik van Pasveer plaatste. Het schot week iets te veel af naar links. Een gekraakt schot van Jahanbakhsh belandde vervolgens in de handen van Pasveer. Vitesse deed eigenlijk alleen in de slotfase van de eerste helft mee. Verder was het spel van de ploeg van Henk Fraser pover en de achterstand was het logische gevolg.

Na rust veranderde weinig aan dat spelbeeld. AZ bleef zoeken naar de 0-2 en Mats Seuntjens was met een fraaie poging dichtbij. De middenvelder nam de bal vanaf twintig meter ineens op de slof; zijn afstandsschot werd ternauwernood uit de bovenhoek gehouden door Pasveer. Na een klein uur wipte Seuntjens de bal over Pasveer heen en haalde Matt Miazga het leer uit de gevarenzone. Jonas Svensson probeerde het vervolgens vanuit een lastige hoek en zag Pasveer de bal tegen de lat werken.

De 0-2 hing in de lucht, maar het werd 1-1. Linssen bediende Matavz met een afgemeten voorzet en de spits knikte het leer halverwege de tweede helft perfect in de hoek achter Bizot. De blijdschap in Arnhem was echter van korte duur. AZ liet zich niet uit het veld slaan en kwam weer op voorsprong. Vejinovic bediende Weghorst uit stand, waarna de spits zijn tweede van de avond produceerde. Levi García stormde vlak voor tijd af op Pasveer, waarna de keeper aan het langste eind trok. Ook in de blessuretijd werd niet meer gescoord: Kashia kopte de bal in de blessuretijd in de handen van Bizot.