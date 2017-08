Barcelona kan monsterzege van vorig seizoen in Mendizorroza niet herhalen

Barcelona heeft zaterdagavond een degelijke overwinning geboekt. Het team van trainer Ernesto Valverde was met 0-2 te sterk voor Deportivo Alavés, dat vorig seizoen als enige club in het Camp Nou wist te winnen maar in eigen huis ook met 0-6 onderuit ging. De treffers in Vitória kwamen op naam van Lionel Messi, die nu op 351 competitiedoelpunten voor Barcelona staat.

Barcelona domineerde duidelijk in de eerste helft in Mendizorroza, maar de ploeg van Valverde had moeite om gevaar te creeëren in de laatste meters. Ofschoon het bezoek de wedstrijd controleerde, was de eerste grote kans voor Alavés. Na goed voorbereidend werk van Alfonso Pedraza werkte Rubén Sobrino de bal bij de tweede paal naast, al werd de aanval daarna wegens buitenspel ongeldig verklaard.

De beste mogelijkheid van Barcelona in de eerste 45 minuten vond richting de rust plaats. Na een vrije trap van Messi maakte Rodrigo Ely een overtreding op Gerard Piqué en wees de arbiter naar de stip. De elfmetertrap van Messi was uitstekend in de hoek geplaatst, maar Fernando Pachecho raadde de intenties van de Argentijn en zorgde ervoor dat het tweede bedrijf nog alle kanten op kon.

In het eerste kwartier na rust kwam Alavés niet los uit de greep van Barcelona, dat liefst 74 procent balbezit had. De eerste kans was hoe dan ook wederom voor de Basken: Manu Garcia kwam millimeters tekort om Marc-André ter Stegen te verschalken. Na nog geen uur spelen verscheen de 0-1 op het scorebord. Messi ontving de bal van Jordi Alba, ontdeed zich van zijn opponent en zag hoe zijn door Alexis Ruano veranderde inzet achter Pacheco belandde.

Met Paco Alcácer als vervanger van Aleix Vidal in het veld zocht Barcelona naar de 0-2. Een inzet van Jordi Alba op de lat was een voorbode van het tweede doelpunt van Messi, na 65 minuten spelen. Na geschutter van Alexis in de defensie kreeg de Argentijn de bal van Alcácer en schoot hij in de hoek raak. Messi had daarna pech dat de lat zijn derde treffer van de avond in de weg stond. Drie minuten voor het einde maakte Paulinho zijn debuut voor Barcelona, als vervanger van Andrés Iniesta.