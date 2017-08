Gepasseerde Depay kan Olympique Lyon niet redden via invalbeurt

Olympique Lyon heeft opnieuw puntverlies opgelopen in de Ligue 1. Na de 3-3 tegen Girondins Bordeaux van vorige week bleef de ploeg van Bruno Génésio ditmaal steken op 0-0 op bezoek bij Nantes. Memphis Depay had voor het eerst dit seizoen geen basisplek bij les Gones, die acht punten verzamelden in de eerste vier duels.

Maxwel Cornet kreeg op de linkerflank de voorkeur boven Depay, maar Kenny Tete had wel een basisplek. Lyon worstelde negentig minuten lang in het Stade de la Beaujoire. Nantes wilde het spel beslist niet maken en raakte de bal voor rust nul keer aan in het vijandelijke strafschopgebied. Lyon kón het spel niet maken, zo leek het. De bezoekers deden veel te weinig met het overwicht aan balbezit en dus bleef het in de eerste helft 0-0. De paar mogelijkheden die er voor rust kwamen, waren niet voldoende om Nantes echt in de problemen te brengen.

De belangrijkste redding die Ciprian Tatarusanu moest verrichten, was na negen minuten: met zijn vingertoppen keerde de keeper van Nantes een schot van Bertrand Traoré. Na een uur was de buitenspeler opnieuw dicht bij een doelpunt. Met een geplaatst schot op de paal zorgde hij voor het eerste gevaar na rust; de rebound ging over via Nabil Fekir. In de slotfase dwong Yassine El Ghanassy doelman Anthony Lopes van Lyon tot zijn eerste redding van de avond en daar bleef het bij. Depay was even daarvoor al ingevallen.