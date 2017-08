Ongekende druk op De Boer: ‘We moeten ballen durven tonen!’

Frank de Boer is de eerste Nederlandse manager sinds Martin Jol die zijn eerste drie Premier League-wedstrijden heeft verloren. Het Crystal Palace van De Boer was zaterdag niet opgewassen tegen Swansea City en ging met 0-2 onderuit. The Eagles hebben in drie speelronden bovendien nog niet gescoord.

De laatste keer dat dat Crystal Palace overkwam, was in 2008/09 in de Championship. “We hadden vanaf het eerste moment in de wedstrijd ballen moeten tonen, maar dat deden we niet. Pas na de 0-2 lieten we zien dat we echt kunnen voetballen”, vertelde De Boer na afloop voor de camera van de BBC.

“We hebben niet vanwege de kwaliteit van Swansea verloren. We maakten voor rust twee fouten en daaruit scoorden ze twee keer, een goede les voor ons. Als we geen ballen tonen of niet dapper zijn, dan word je gestraft. Het was niet onze dag. Hopelijk zien we na de interlandperiode een ander Palace”, aldus De Boer.