Renato ontbreekt bij Bayern: ‘Hij wilde nadenken over zijn toekomst’

Bayern München boekte zaterdagmiddag een 0-2 overwinning op Werder Bremen en deed dat zonder Renato Sanches. De twintigjarige middenvelder kreeg toestemming om het duel te laten schieten omdat hij mogelijk voor een al dan niet tijdelijk vertrek staat.

“Hij heeft de trainer (Carlo Ancelotti, red.) gevraagd of hij even de tijd mocht nemen om over zijn toekomst na te denken. Daarom behoorde hij vandaag niet tot de selectie”, aldus sportief directeur Hasan Salihamidzic voor de camera van Sky. Ancelotti liet vrijdag op de persconferentie al weten dat Renato Sanches wat hem betreft mag vertrekken.

“Hij kent zijn positie in het team. Hij weet ook dat er veel concurrentie is. Als hij blijft, ben ik tevreden. Als hij wil vertrekken, dan is het ook goed. Geen probleem”, sprak de Italiaan. Liverpool zou het meest serieus in de markt zijn voor Renato, terwijl ook AC Milan en Chelsea belangstelling zouden hebben voor de Portugees.