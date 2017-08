Lewandowski bezorgt Bayern zege; Jonker wint Nederlands getinte clash

Bayern München is ook de tweede speelronde in de Bundesliga foutloos gebleven. Der Rekordmeister, waar Arjen Robben een uur meespeelde, had lange tijd moeite om zich te ontdoen van Werder Bremen, maar sloeg diep in de tweede helft twee keer ongenadig toe via Robert Lewandowski. Andries Jonker won met zijn VfL Wolfsburg voor de eerste keer dit seizoen: in Hesse werd met 0-1 afgerekend met Eintracht Frankfurt.

Werder Bremen - Bayern München 0-2

Naast Robben kreeg ook de van een blessure herstelde Manuel Neuer een basisplaats van Carlo Ancelotti en de doelman zag hoe zijn ploeg in de eerste helft worstelde om een bres te slaan in de stugge defensie van de thuisploeg, waar Renato Sanches op eigen verzoek overigens ontbrak. Corentin Tolisso had na ruim vijf minuten spelen al wel de openingstreffer op zijn schoen toen hij de lat trof, maar verdere mogelijkheden waren schaars. Robben had Bayern vijf minuten voor rust kunnen zetten met het hoofd. Zijn kopbal scheerde echter rakelings langs de rechterpaal.

Kingsley Coman verving de Oranje-international na ruim een uur spelen en de Fransman was tien minuten later betrokken bij de openingstreffer: zijn lage voorzet werd door Lewandowski knap met de hak tot doelpunt gepromoveerd. Bayern gaf daarna gas bij en Thomas Müller knalde de bal van net buiten de zestien hard op de lat. Dat bleek slechts een opmaat naar meer, want vlak daarop was het 0-2 door opnieuw Lewandowski. De Pool soleerde door de verdediging van Werder en rondde af voor zijn tweede van de middag.

FC Bayern München heeft het niet makkelijk, maar Robert Lewandowski maakt met een heerlijke hakbal even het verschil! 😱 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 26 augustus 2017

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0-1

De inbreng van spelers met een Eredivisie-verleden was met Jonathan de Guzmán, Sébastien Haller, Jetro Willems en Paul Verhaegh die allen aan de aftrap stonden groot en het was de van FC Utrecht overgenomen spits die voor het eerste echte gevaar zorgde door op de lat te koppen. Die misser bleek een dure, want in de tegenstoot prikte Daniel Didavi de 0-1 voor de bezoekers binnen. Het spel golfde daarna op en neer en Jonker vergrootte veertig minuten voor tijd met het inbrengen van Riechedly Bazoer de Nederlandse inbreng nog verder. De laatste grote kans was voor De Guzmán, maar zijn inzet kon eenvoudig worden gepakt door Koen Casteels.

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 2-2

Na een halfuur ging Sandro Wagner in het zestienmetergebied naar het gras, maar volgens de videoscheidsrechter verdiende de spits van Hoffenheim geen strafschop. Kort daarna volgde wel een penalty, maar aan de overzijde. Julian Brandt, die met 21 jaar en 116 dagen tevens de jongste speler werd met honderd competitieduels voor Bayer, werd neergehaald en Wendell benutte de buitenkans via de binnenkant van de paal. Na rust werd het al gauw 1-1 door toedoen van Andrej Kramaric, maar net zo snel stelde Bayer weer orde op zaken via Karim Bellarabi. Voormalig sc Heerenveen-spits Mark Uth bepaalde de eindstand op 2-2 met een schot via de onderkant van de lat.