Debuterende Heitinga lijdt met Ajax Onder-19 dikke nederlaag tegen PSV

John Heitinga stond zaterdagmiddag voor de eerste keer aan het roer bij Ajax Onder-19 in een officiële wedstrijd, maar de voormalige verdediger zal zich zijn debuut anders hebben voorgesteld. In de wedstrijd om de Supercup waren de leeftijdsgenoten van PSV, waar coach Mark van Bommel wegens de WK-kwalificatie van Saoedi-Arabië ontbrak, namelijk veel te sterk en de teller stopte uiteindelijk bij een 0-5 overwinning voor de bezoekers.

Ajax, dat met nieuwelingen als Victor Jensen, Sebastian Pasquali, Danilo Pereira en Saku Ylätupa aan de aftrap verscheen, stond vanaf de eerste minuut vol onder druk en dat leidde na een kleine twintig minuten spelen tot de openingstreffer van Joël Piroe. De aanvaller, die eerder deze zomer nog uitblonk in het shirt van Oranje Onder-19, maakte vlak voor rust ook zijn tweede en doordat Zakaria Aboukhlal tussendoor eveneens had gescoord, ging PSV met een 0-3 voorsprong de rust in.

Na de onderbreking probeerde Heintinga met wat omzettingen het tij de keren, maar dit mocht niet baten. Mauro Júnior nam na ruim vijf minuten op fraaie wijze de 0-4 voor zijn rekening door een aantal man te passeren, naar binnen te trekken en in de korte hoek te knallen. Even later was het opnieuw raak voor Aboukhlal, die op aangeven van Piroe zijn tweede van de middag maakte. Een rode kaart voor Boy Kemper twintig minuten voor tijd maakte de rampmiddag voor Ajax compleet.