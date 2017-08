Sterling behoedt Manchester City in extremis voor nieuw puntverlies

Manchester City slaagde er afgelopen maandag niet in om te winnen van het Everton van Ronald Koeman en de titelkandidaat leek daar zaterdagmiddag lange tijd een tweede gelijkspel op rij aan toe te voegen. Op bezoek bij AFC Bournemouth, waar Nathan Aké een basisplaats kreeg, stond het tot diep in de blessuretijd dankzij een prachtige treffer van Charlie Daniels en de snelle gelijkmaker van Gabriel Jesus 1-1. Invaller Raheem Sterling bezorgde the Citizens met een late goal echter toch nog de volle drie punten en kreeg in de tiende minuut van de blessuretijd ook nog eens zijn tweede geel.

Manchester City kreeg, met een debuterende Benjamin Mendy in de ploeg, in de openingsfase al flink tegengas van de thuisploeg en na een klein kwartier spelen lag de bal achter Ederson. Daniels nam een afvallende bal aan de linkerkant van het strafschopgebied in één keer op de pantoffel en zag zijn kanonskogel vervolgens via de onderkant van de lat langs de kansloze doelman vliegen. City had daarna weinig tijd nodig om zich te herstellen en na een aardige kans voor Nicolás Otamendi trok Gabriel Jesus de stand weer gelijk.

Zo! Manchester City komt al vroeg op achterstand tegen AFC Bournemouth door deze HEERLIJKE uithaal! ???? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 26 augustus 2017

David Silva vond de jonge Braziliaan met een slimme steekbal aan de rand van de zestien, waarna Jesus het leer voorbij Asmir Begovic prikte. De beste kansen in het restant van het eerste bedrijf waren daarop voor de bezoekers, die er echter niet in slaagden om de Bosniër onder de lat te passeren. Na de onderbreking lieten ook the Cherries zich weer zien en Joshua King was met een knal op de paal dicht bij de 2-1. Met het inbrengen van de op de bank begonnen Sergio Agüero gaf Josep Guardiola het startschot voor een slotoffensief en Fernandinho zette Begovic vanaf een meter of twintig aan het werk.

El Kun stichtte zich kort nadat hij in het veld was gebracht eveneens gevaar en met nog een kwartier te gaan was het de beurt aan the Citizens om het houtwerk te treffen: Otamendi mocht vrij inkoppen, maar stuurde zijn poging op de paal naast een dankbare Begovic. Bournemouth en City leken daarna af te stevenen op een 1-1 eindstand, maar Sterling maakte er in minuut ’97 via een tegenstander toch nog 1-2 van. Daarmee was het echter nog niet gedaan voor de doelpuntenmaker, want nadat hij in het publiek sprong om zijn treffer te vieren kon hij met zijn tweede gele kaart inrukken.