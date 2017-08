VIDEO - Hoofdrol voor Cavani in zege van Paris Saint-Germain op Saint-Étienne

Paris Saint-Germain won vrijdagavond ook de vierde wedstrijd in de Franse competitie. Met Neymar in de gelederen was de koploper met 3-0 te sterk voor Saint-Étienne, al kwamen de doelpunten van Edinson Cavani (tweemaal) en Thiago Motta.