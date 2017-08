‘Als hij kampioen wordt met Man United, is 200 miljoen bijna niets’

Romelu Lukaku ruilde Everton eerder deze zomer voor bijna 85 miljoen euro in voor Manchester United en de Belg is met drie doelpunten in zijn eerste twee Premier League-duels overtuigend aan zijn periode op Old Trafford begonnen. Voor vader Roger Lukaku komt dit niet als een verrassing en hij denkt zelfs dat zijn zoon in de toekomst de duurste speler aller tijden kan worden.

“85 miljoen euro? Ik zit al een lange tijd in het voetbal en ik weet dat het geen overdreven bedrag is voor Romelu, zo gaat dat nu eenmaal. Hij ging van Anderlecht naar Chelsea voor 20 miljoen euro, van Chelsea naar Everton voor 35 miljoen euro en nu, nadat hij ieder seizoen bijna de topscorer is, naar Manchester United voor 85 miljoen”, legt hij uit in gesprek met La Dernière Heure.

Vader Lukaku, die zelf in het verleden als spits actief was voor clubs als Germinal Ekeren, Gençlerbirligi, KV Mechelen en KV Oostende, verwacht dat zijn zoon, als hij weer vertrekt bij the Red Devils zelfs Neymar kan onttronen als duurste speler aller tijden: “Het schokt me niet, hij kan alle records verbreken. Als hij twee keer op rij topscorer wordt van de Premier League en Manchester United wordt kampioen, wat zal gebeuren, dan is tweehonderd miljoen bijna niets.”