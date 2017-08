Pochettino: ‘We geloven dat hij een van de beste verdedigers wordt’

Tottenham Hotspur brak vorige week zijn clubrecord om Davinson Sánchez op te halen bij Ajax en de Colombiaan is inmiddels medisch gekeurd en in afwachting van zijn werkvergunning. Mauricio Pochettino moest met the Spurs afrekenen met flinke concurrentie en is blij dat het zijn club gelukt is om de verdediger te strikken.

“Ik hou van zijn persoonlijkheid en zijn agressie, hij is snel en hij zal erg goed bij ons passen. Davinson zit nu bij ons omdat een hoop clubs in hem geïnteresseerd waren, maar hij voor ons koos”, legt de Argentijn uit tijdens een perspraatje. “Hij speelde alles bij Ajax, speelde in de Europa League-finale bij Manchester United. Ik denk dat hij jong is, maar hij heeft al een geweldige geschiedenis en achtergrond.”

Davinson Sánchez wordt bij Tottenham Hotspur welkom geheten door een aantal bekende gezichten! #sanchez #alderweireld #eriksen #vertonghen #tottenham #coys #ajax Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 26 Aug 2017 om 4:33 PDT

“Voor ons is het een enorme kans, aangezien wij geloven dat hij in de toekomst een van de beste centrale verdedigers ter wereld zal worden. Daarom hebben wij ons best gedaan om hem aan te trekken.” Pochettino kwam zelf als 22-jarige speler van Argentinië naar Espanyol en zal zijn eigen ervaringen gebruiken om te zorgen dat Sánchez zich zo snel mogelijk thuis zal voelen: “De eerste uitdaging is om je aan te passen.”

“Ik kwam hierheen met mijn vrouw en we waren niet bang, maar je wacht af omdat je het niet kent. Je komt vanuit Amerika naar Europa en je weet niet wat je hier aan zult treffen. Maar hij, hij is ongelooflijk. Hij spreekt enorm goed Engels en hij is vanaf de eerste dag één van de groep geworden. Ja, hij is hier erg welkom en hij is één van ons”, sluit Pochettino af.