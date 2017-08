Klopp: ‘Hij is de enige die dat kan beslissen, naast het Arsenal-bestuur’

Jürgen Klopp neemt het zondag met Liverpool op tegen Arsenal en the Reds gaan het duel in met een voorsprong van drie punten op de concurrent uit Londen. Voor Klopp betekent het treffen met the Gunners ook een weerzien met Arsenal-trainer Arsène Wenger, een collega voor wie de Duitser enorm veel respect heeft.

“Arsène houdt van wat hij doet en hij heeft natuurlijk alle energie die hij denkt nodig te hebben. Hij is de enige die hier een oordeel over kan vellen, naast het bestuur van Arsenal en zij denken er hetzelfde over, daarom hebben ze zijn contract verlengd”, vertelt Klopp in gesprek met Sky Sports. “Het was een lang en moeilijk seizoen en ik denk dat Arsenal altijd succes heeft gehad. Ze zaten altijd in de Champions League en waren altijd dicht bij het winnen van prijzen.”

“Soms krijg je het gevoel dat mensen je er niet meer bij willen hebben, ik snap dat niet, maar ik zit dan ook niet in die situatie. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik hem enorm respecteer. Ik heb respect voor alles wat hij in het verleden heeft gedaan, niet alleen voor Arsenal maar voor het voetbal in het algemeen”, gaat hij verder. “Hij is een grote, grote manager in de geschiedenis van de Premier League en van het voetbal in het algemeen. Hij heeft nog steeds de invloed die hij moet hebben en ik ben blij dat hij er nog steeds zit en dat we elkaar zondag ontmoeten.”