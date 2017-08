Vitesse profiteert van debacles: ‘Lijkt mooi, maar gemengde gevoelens’

Doordat Ajax, PSV en FC Utrecht allen sneuvelden in de voorrondes van de Europa League is bekerwinnaar Vitesse de enige Nederlandse club die de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi in gaat. De uitschakeling van de andere Nederlandse deelnemers is voor de Arnhemmers een mooie financiële opsteker, maar wordt toch niet met gejuich begroet in het Gelredome.

“Dat lijkt mooi, maar zorgt voor gemengde gevoelens”, legt algemeen directeur Joost de Wit uit in gesprek met De Gelderlander. “Nederland zakt weg op de Europese ranglijst en dat heeft voor volgende seizoenen consequenties. Dan wordt het nog moeilijker voor Nederlandse clubs om de groepsfase te bereiken. Wij genereren nu tonnen extra, maar op de lange duur wordt het voor alle clubs een hele toer om überhaupt mee te doen.”

Vitesse kreeg vrijdagmiddag te horen aan welke clubs het is gekoppeld in de groepsfase van de Europa League en kent met Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem enkele tegenstanders van naam. De Arnhemmers beginnen hun Europese avontuur in eigen huis tegen het Lazio van Stefan de Vrij en Ricardo Kishna en beëindigen de poulefase met een bezoek van Wesley Sneijder en consorten.