‘Ik ben geen natuurlijke leider en wil dat niet per se zijn bij Feyenoord’

Feyenoord zag naast het pensioen van Dirk Kuyt deze zomer ook Eljero Elia en Rick Karsdorp vertrekken en dat zorgde voor een flinke opschudding van de hiërarchie binnen de selectie van de regerend landskampioen. Jens Toornstra geldt inmiddels als een van de meer ervaring krachten bij de Rotterdammers, maar voelt zich niet geroepen een leidersrol op zich te nemen.

“Ik ben geen natuurlijke leider en wil dat ook helemaal niet per se zijn. Ik blijf gewoon mezelf en ga nu niet meer op de voorgrond treden of mensen neerzetten. Ik blijf liever mezelf. Dan komt het vast goed”, legt hij uit in gesprek met de NOS. Giovanni van Bronckhorst wees na het vertrek van Kuyt Karim El Ahmadi aan als nieuwe aanvoerder en dat is volgens een Toornstra een goede keuze geweest.

“Karim vervult zijn rol als aanvoerder goed. Natuurlijk is er een nieuwe dynamiek, maar de sfeer is nog steeds dezelfde en we zijn nog steeds hongerig. We weten wat het kampioenschap heeft losgemaakt en willen dat nog een keer”, gaat hij verder. Feyenoord begon het nieuwe seizoen met twee overwinningen, maar volgens Toornstra kan het spel nog wel beter. Hij beseft echter ook dat het tijd kost om andere automatismen te creëren.