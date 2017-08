Lof voor Barcelona-aanwinst: ‘Hij heeft potentie om de Ballon d’Or te winnen’

Barcelona haalde vrijdag Ousmane Dembélé binnen als vervanger van Neymar. De Catalanen betalen maximaal 147 miljoen euro aan Borussia Dortmund voor de Franse aanvaller. Volgens Owen Hargreaves heeft Dembélé potentie om net zo goed te worden als de Braziliaanse aanvaller.

“Hij is de beste twintigjarige speler ter wereld. Tot nu toe heeft hij een beetje onder de radar gezeten, maar zijn prestaties afgelopen seizoen waren geweldig. Hij is fysiek zó sterk, tweebenig en kan op meerdere posities uit de voeten”, zegt Hargreaves tegenover de BBC. “Hij heeft de potentie om de Ballon d’Or te winnen. Voorlopig is hij nog geen directe vervanger voor Neymar, maar hij kan net zo goed worden.”

“Neymar is op dit moment van een andere categorie, hij gaat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo opvolgen als beste speler ter wereld”, vervolgt de oud-speler van Bayern München, Manchester United en Manchester City. “Dembélé is een speler waar verdedigers niet tegen willen spelen, een speler die tegenstanders nachtmerries oplevert. Hij heeft potentie om de beste te worden, zonder twijfel.”