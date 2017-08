Guardiola lovend over collega: ‘Natuurlijk kan hij bij een topclub werken’

Voor Manchester City staat zaterdag de uitwedstrijd tegen Bournemouth op het programma. Het betekent ook de ontmoeting tussen managers Eddie Howe en Josep Guardiola, die allebei op jonge leeftijd het trainersvak inrolden. De Spaanse manager van the Citizens is lovend over zijn collega.

Howe begon op 31-jarige leeftijd als manager van the Cherries, waardoor hij de jongste manager in het Engelse profvoetbal werd. “Natuurlijk kan hij bij een topclub werken. Hij is nog jong en op termijn zal het zeker gaan gebeuren”, zegt Guardiola in gesprek met Sky Sports.

De Spanjaard kreeg zelf op 37-jarige leeftijd de leiding bij Barcelona. “Ik heb ook op jonge leeftijd de kans gekregen, dat is waar”, zegt Guardiola. Alle Engelse topclubs hebben momenteel een buitenlandse manager. “Het is niet mijn fout dat iemand mij belt en vraagt of ik in de Premier League aan de slag wil gaan. Ik heb besloten om het doen, maar Engelse managers zouden dat ook prima kunnen.”